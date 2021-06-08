Учеба

Двух пензенских школьников удалили с ЕГЭ за шпаргалки

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В Пензе два школьника были удалены с единого государственного экзамена за использование шпаргалок. Об этом во вторник, 8 июня, доложила на планерке в администрации города начальник управления образования Лилия Чащина.

«По этим ученикам будет вынесено особое решение государственной экзаменационной комиссии», - добавила Лилия Чащина.

Она отметила, что еще два выпускника не смогли завершить экзамен из-за проблем со здоровьем. Эти школьники, а также те, кто пропустил ЕГЭ по уважительной причине либо получил по русскому языку неудовлетворительную оценку, могут пройти испытание в резервные дни основного периода.

Лилия Чащина напомнила, что 11 июня состоится итоговая аттестация по физике и истории, 15 - по обществознанию, 18 - по биологии и иностранным языкам (письменная часть), 21 и 22 июня - по иностранным языкам (раздел «Говорение»), 24-го и 25-го числа - по информатике и ИКТ.

На 23 июня запланирован бал медалистов, 26-го пройдет выпускной.

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Гость||

Нашли козлов отпущения

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.06.2021 13:26|

Нашли козлов отпущения

Это, судя по всему,о попавшихся на ЕГЭ "шпаргалистах"?))Потрясающе!!))В комиссии по правам человека вам вряд ли помогут, это профиль сотрудников учреждения на Лермонтова, 28. Но и им придётся непросто))

Гость||

Спрашивается за чем ходили в школу если ни чего не знают без шпаргалок.

Гость||

Выдайте им справку что прослушали школьную программу и идут

Гость||

Не жалко...

Гость||

Вот злыдни тут пишут. Можно подумать сами всю школьную программу "назубок" знали.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.06.2021 13:58|

Вот злыдни тут пишут. Можно подумать сами всю школьную программу "назубок" знали.

Не про выпускников со шпорами речь, а про тех, кто их пострадавшими в этой ситуации считает.

Гость||

Наказывают, не за то что совершил.А за то, что попадаются.

Гость||

Гость писал(a):

Наказывают, не за то что совершил.А за то, что попадаются.
Не хочешь попасться - не приноси с собой шпаргалок на экзамен. Все просто.

Гость||

Так как сейчас обучают в школе экзамен можно вообще не сдать. Если у тебя нет денег на репетиторов , то вообще пиши пропало!!! В школе занимаются абсолютно всем ( поют,танцуют,территорию убирают) только не учебным процессом!

Гость||

Гость писал(a):

можно вообще не сдать. Если у тебя нет денег на репетиторов , то вообще пиши пропало!!! В школе занимаются абсолютно всем ( поют,танцуют
А что, петь и танцевать - принудительно заставляют? И прямо на уроке математики? Нет? Тогда в чем проблема? Учебников сейчас и других материалов для подготовки полно в открытом доступе - было бы желание заниматься. Репетитор, конечно, помогает, но без него сдать никаких проблем нет.

Гость||

Гость писал(a):

Репетитор, конечно, помогает, но без него сдать никаких проблем нет.
Тем более, если в школе хоть что-то читал и слушал учителя, то правильный ответ в тесте выбрать - не проблема, даже интуитивно. И "шпорами" надо уметь пользоваться, все выпускники знают о камерах в аудитории, но все равно рискуют. И получают...

Имя: Гость
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