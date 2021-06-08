Двух пензенских школьников удалили с ЕГЭ за шпаргалки

08.06.2021 | 13:16

В Пензе два школьника были удалены с единого государственного экзамена за использование шпаргалок. Об этом во вторник, 8 июня, доложила на планерке в администрации города начальник управления образования Лилия Чащина.

«По этим ученикам будет вынесено особое решение государственной экзаменационной комиссии», - добавила Лилия Чащина.

Она отметила, что еще два выпускника не смогли завершить экзамен из-за проблем со здоровьем. Эти школьники, а также те, кто пропустил ЕГЭ по уважительной причине либо получил по русскому языку неудовлетворительную оценку, могут пройти испытание в резервные дни основного периода.

Лилия Чащина напомнила, что 11 июня состоится итоговая аттестация по физике и истории, 15 - по обществознанию, 18 - по биологии и иностранным языкам (письменная часть), 21 и 22 июня - по иностранным языкам (раздел «Говорение»), 24-го и 25-го числа - по информатике и ИКТ.

На 23 июня запланирован бал медалистов, 26-го пройдет выпускной.