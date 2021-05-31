Пензенских выпускников ждет обязательный экзамен

31.05.2021 | 18:47

Тщательный досмотр устроили на входе в лицей. У пензенских выпускников проверяли документы, без умолку пищали металлоискатели.

В области стартовала основная волна сдачи ЕГЭ. В нескольких учебных заведениях Пензы организованы пункты проведения экзаменов. Одиннадцатиклассники демонстрировали свои знания по химии, географии, литературе. Это предметы по выбору.

«Сдают у нас 84 человека, среди них выпускники текущего года, также два ребенка с ОВЗ, и несколько человек выпускников прошлых лет, а также выпускники СПО», - рассказала руководитель пункта проведения ЕГЭ Марина Калдина.

Продолжительность экзамена 3 часа 55 минут. Результаты будут известны через 10 дней.

«Я готовилась с репетитором два года, с Нового года еще приобрела интернет-курсы, по которым тоже писала сочинения. Конечно же, сложнее всего было запомнить весь объем стихотворений, которые надо было выучить для написания одного из сочинений», - сообщила одиннадцатиклассница Дарья Бростилова.

«Я беспокоюсь именно за сочинение, боюсь что-то упустить из-за волнения. Такое событие все-таки раз в жизни проходит, нужно к нему подойти с холодной головой и с большой ответственностью», - подчеркнул одиннадцатиклассник Артем Свечников.

Следующим единым госэкзаменом, который будут сдавать выпускники, станет русский язык. Его проведут 3 и 4 июня. Этот предмет является обязательным для одиннадцатиклассников.