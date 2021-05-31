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Учеба

Пензенских выпускников ждет обязательный экзамен

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Тщательный досмотр устроили на входе в лицей. У пензенских выпускников проверяли документы, без умолку пищали металлоискатели.

В области стартовала основная волна сдачи ЕГЭ. В нескольких учебных заведениях Пензы организованы пункты проведения экзаменов. Одиннадцатиклассники демонстрировали свои знания по химии, географии, литературе. Это предметы по выбору.

«Сдают у нас 84 человека, среди них выпускники текущего года, также два ребенка с ОВЗ, и несколько человек выпускников прошлых лет, а также выпускники СПО», - рассказала руководитель пункта проведения ЕГЭ Марина Калдина.

Продолжительность экзамена 3 часа 55 минут. Результаты будут известны через 10 дней.

«Я готовилась с репетитором два года, с Нового года еще приобрела интернет-курсы, по которым тоже писала сочинения. Конечно же, сложнее всего было запомнить весь объем стихотворений, которые надо было выучить для написания одного из сочинений», - сообщила одиннадцатиклассница Дарья Бростилова.

«Я беспокоюсь именно за сочинение, боюсь что-то упустить из-за волнения. Такое событие все-таки раз в жизни проходит, нужно к нему подойти с холодной головой и с большой ответственностью», - подчеркнул одиннадцатиклассник Артем Свечников.

Следующим единым госэкзаменом, который будут сдавать выпускники, станет русский язык. Его проведут 3 и 4 июня. Этот предмет является обязательным для одиннадцатиклассников.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

2 года с репетитором, интернет-курсы. В школу зачем ходить?

Гость||

Без умолку пищали металлоискатели...А дальше что?

Гость||

репетиторство, курсы и тд и тп. учителя зачем???

Гость||

Выборы проводить.

Гость||

В школе всеобуч массовый, где сидят такие, кому ничего не надо, списал с гдз, и ладно. Углубленка и индивидуальный подход у репетиторов, и там проверяется все от и до.

Гость||

"Где сидят такие, кому ничего не надо,"- вы правильно написали. Большинство учителей такие, поэтому у репетиторов и занимаются.

Гость||

Гость писал(a):

В школу зачем ходить?
К тому же, надо куда-то реализовывать странные учебники авторов высшей школы, кто детей не видели, они же теоретики, и это их бизнес. Хороший репетитор их "труды" не возьмет, у него свои наработки.

Гость||

Гость писал(a):

Большинство учителей такие,
У учителя программа массового всеобуча, которую надо выполнить, план, и отходить от него нельзя. А если вы не успеваете осваивать программу, работайте дополнительно дома.

Гость||

Мы программу не осваиваем - мы детей сами учим.

Имя: Гость
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