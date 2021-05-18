Пензенские школьники написали контрольные по трем предметам

18.05.2021 | 18:43

Началась проверка знаний пензенских девятиклассников. В первый день сдавали биологию, информатику и литературу, которую в лицее № 55 ученики оставили без внимания, сделав упор на другие предметы.

«У нас информатика и биология (9 и 13). Остальные дети будут писать другие предметы. Получается, что все девятиклассники должны написать по одной контрольной работе в зависимости от будущего выбора профиля обучения: в 10-й класс они пойдут либо в техникум», - рассказала заместитель директора лицея № 55 г. Пензы Светлана Везденева.

Из 65 ребят 55 планируют остаться в лицее еще на два года, в том числе Арина Стрючкова. В будущем она видит себя врачом, поэтому выбрала как профильный предмет биологию.

«У нас были курсы, по которым мы проходили определенные темы, изучали. Решала варианты - довольно много», - отметила ученица 9-го класса Арина Стрючкова.

«Будет контрольно-доставочный пакет, только мы его сформировали сами, а не в РЦОИ. Сегодня утром по паролю получили экзаменационные материалы, расшифровали их за час до экзамена, сформировали пакет», - пояснила Светлана Везденева.

На выполнение контрольной работы по информатике отвели 2,5 часа, по биологии - на 30 минут больше.