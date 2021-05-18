Учеба

Пензенские школьники написали контрольные по трем предметам

Печать

Началась проверка знаний пензенских девятиклассников. В первый день сдавали биологию, информатику и литературу, которую в лицее № 55 ученики оставили без внимания, сделав упор на другие предметы.

«У нас информатика и биология (9 и 13). Остальные дети будут писать другие предметы. Получается, что все девятиклассники должны написать по одной контрольной работе в зависимости от будущего выбора профиля обучения: в 10-й класс они пойдут либо в техникум», - рассказала заместитель директора лицея № 55 г. Пензы Светлана Везденева.

Из 65 ребят 55 планируют остаться в лицее еще на два года, в том числе Арина Стрючкова. В будущем она видит себя врачом, поэтому выбрала как профильный предмет биологию.

«У нас были курсы, по которым мы проходили определенные темы, изучали. Решала варианты - довольно много», - отметила ученица 9-го класса Арина Стрючкова.

«Будет контрольно-доставочный пакет, только мы его сформировали сами, а не в РЦОИ. Сегодня утром по паролю получили экзаменационные материалы, расшифровали их за час до экзамена, сформировали пакет», - пояснила Светлана Везденева.

На выполнение контрольной работы по информатике отвели 2,5 часа, по биологии - на 30 минут больше.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Арина Стрючкова. В будущем она видит себя врачом,
Родственница экс-министра?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте