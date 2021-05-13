В Пензе провели апробацию устной части ЕГЭ по английскому языку

13.05.2021 | 19:25

В Пензе прошла апробация ЕГЭ по английскому языку (устная часть). Правила те же, что и на экзамене, общественные наблюдатели в коридоре, минимум вещей, которые разрешено взять с собой.

«На вашем рабочем столе, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только гелевая капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, лекарства и питание (при необходимости)», - предупредила сотрудник пункта проведения ЕГЭ Ольга Торкина.

«Апробация проходит в присутствии учащихся выпускников 11-х классов. У нас выпускники пришли из трех школ - № 6, 12 и 26. Апробация проводится, чтобы повторить технологию проведения экзамена, чтобы организаторы в аудиториях вспомнили, как проводится этот экзамен, потому что он немножко специфичный», - рассказала руководитель пункта проведения ЕГЭ Марина Калдина.

Длительность - всего 15 минут. Процесс разбит на две части: сначала 11-классники заполняют бланк регистрации, а затем проходят в другую аудиторию, где уже на компьютере выполняют задания.

Результаты станут известны в течение десяти дней. Для школьников это своего рода проба сил перед грядущим ЕГЭ.

«Задания довольно ожидаемые, которые мы тренировали весь год, поэтому без каких-либо сюрпризов. Самое сложное - наверное, сравнение картинок, потому что ты должен быстро выделить сходство, различия и все это рассказать», - отметил выпускник Михаил Иссаков.

Основная волна сдачи ЕГЭ в области стартует в конце мая. Что касается экзамена по английскому языку, то он пройдет 18 и 19 июня: сначала - письменная часть, затем - устная.