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Учеба

В Пензе одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение

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Одиннадцатиклассники взялись за родную речь. Ученики написали итоговое сочинение. В школе № 30 Пензы за парты сели 28 молодых людей и девушек.

«Ребята в сентябре узнают пять направлений сочинений и начинают думать над тем, как эти направления могут быть представлены на экзамене. То есть в рамках каждого направления потом предлагается какая-то проблемная тема. Если не напишут - не будут допущены к сдаче ЕГЭ», - сообщила учитель русского языка и литературы школы № 30 г. Пензы Ольга Каменева.

Дмитрий Киреев идет на золотую медаль. Он выбрал направление «Забвению не подлежит».

«Про участников войн, то есть про мужество, самоотверженность людей, и про какие-то бессмертные классические произведения, например «Война и мир», «Тихий Дон», - рассказал одиннадцатиклассник.

Артем Свечников намерен сдавать единый госэкзамен по литературе. Молодой человек смотрит на сочинение как на своеобразную тренировку перед ЕГЭ и немного волнуется.

«Самое сложное, я считаю, - привести два аргумента из произведения, потому что ты не знаешь точно, какая тема тебе может попасться, и из-за волнения или других факторов можешь что-то забыть», - подчеркнул Артем.

3 часа 55 минут отводилось на написание сочинения. Результаты будут известны в ближайшее время. Для тех, кто получит «незачет», предусмотрены резервные дни. Они выпадают на 5 и 19 мая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Золотая медаль,равносильна твёрдому троечнику,советского образования.

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