Учеба

В Пензе выпускникам объяснили правила сдачи экзаменов

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В этом году последний звонок для девяти- и одиннадцатиклассников прозвенит в субботу, 22 мая. Чиновники определились и с датой выпускного бала - он намечен на 26 июня.

«Это фактически единственный день, который свободен от ЕГЭ. У нас завершается основной период, и до резервных сроков есть день, когда мы можем провести выпускной бал. Это тоже суббота», - пояснила начальник управления Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Пока сказать точно, что праздник состоится в школах в присутствии мам и пап, чиновники не могут - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - но надеются на лучшее.

Со сроками проведения ОГЭ и ЕГЭ ясность есть. Девятиклассники начнут сдавать экзамены 24 мая, для них обязательны русский и математика. Плюс в этом году добавили контрольную по одному из предметов по выбору. Одиннадцатиклассники стартуют 25 мая.

«Имеют право сдать экзамены в форме государственного выпускного экзамена - нужно сдать только два предмета: русский язык и математику. В этом случае выпускники получают аттестат о среднем общем образовании, на основании которого имеют право поступить в профессиональные образовательные организации.

Те выпускники, кто планируют поступать в вузы, в обязательном порядке должны сдать ЕГЭ по русскому языку и те предметы по выбору, которые они планировали, к которым готовились», - отметила главный специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Ольга Богданова.

С главным новшеством 2021-го столкнутся выпускники, выбравшие информатику. Испытания пройдут в непривычной форме - детям придется работать на компьютере, в то время как раньше просто заполняли бланки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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