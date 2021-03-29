В Пензе состоялся региональный этап игры «Умники и умницы»

29.03.2021 | 18:22

Двадцать секунд на правильный ответ - и уже следующий вопрос о жизни и научных трудах великого российского деятеля. В Доме-музее Василия Ключевского прошел региональный этап игры «Умники и умницы».

«Моя роль сегодня заключалась в том, чтобы пройти с ребятами по музею и обратить внимание на основные этапы жизненного и творческого пути Ключевского. Мы это еще раз повторили. Возможно, это поможет лучше ответить на вопросы викторины», - рассказал заведующий музеем В. О. Ключевского Александр Плешков.

Школьники из Пензы и районов области демонстрировали знания, эрудицию. До этого тура интеллектуальной игры дошли 25 участников. После регионального этапа их останется меньше, всего девять. Правда, у других ребят есть шанс войти в состав теоретиков.

«Как только я попала на первый муниципальный этап, у меня сразу появился интерес к этому делу. Я начала изучать литературу, книги, мы начали посещать библиотеку, этот музей. Я втянулась и дошла до финала», - сообщила ученица школы № 52 г. Пензы Кристина Спирягина.

Экспресс-викторина - это лишь одно из заданий. Также старшеклассникам представилась возможность блеснуть красноречием.

«Гвоздев поддерживал связь с Ключевским на протяжении всей жизни, Ключевский писал Гвоздеву из Москвы, эти письма сохранились и по сей день», - отметила Кристина Спирягина.

Уже в мае в Пензу приедет бессменный ведущий телевизионной версии игры «Умники и умницы» Юрий Вяземский. На красную, желтую и зеленую дорожки выйдут лучшие школьники губернии.