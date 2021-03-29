Учеба

В Пензе состоялся региональный этап игры «Умники и умницы»

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Двадцать секунд на правильный ответ - и уже следующий вопрос о жизни и научных трудах великого российского деятеля. В Доме-музее Василия Ключевского прошел региональный этап игры «Умники и умницы».

«Моя роль сегодня заключалась в том, чтобы пройти с ребятами по музею и обратить внимание на основные этапы жизненного и творческого пути Ключевского. Мы это еще раз повторили. Возможно, это поможет лучше ответить на вопросы викторины», - рассказал заведующий музеем В. О. Ключевского Александр Плешков.

Школьники из Пензы и районов области демонстрировали знания, эрудицию. До этого тура интеллектуальной игры дошли 25 участников. После регионального этапа их останется меньше, всего девять. Правда, у других ребят есть шанс войти в состав теоретиков.

«Как только я попала на первый муниципальный этап, у меня сразу появился интерес к этому делу. Я начала изучать литературу, книги, мы начали посещать библиотеку, этот музей. Я втянулась и дошла до финала», - сообщила ученица школы № 52 г. Пензы Кристина Спирягина.

Экспресс-викторина - это лишь одно из заданий. Также старшеклассникам представилась возможность блеснуть красноречием.

«Гвоздев поддерживал связь с Ключевским на протяжении всей жизни, Ключевский писал Гвоздеву из Москвы, эти письма сохранились и по сей день», - отметила Кристина Спирягина.

Уже в мае в Пензу приедет бессменный ведущий телевизионной версии игры «Умники и умницы» Юрий Вяземский. На красную, желтую и зеленую дорожки выйдут лучшие школьники губернии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Так вроде попы семинаристы в тюрьме хотели конкурсы кружить?

Гость||

Ты попутал: Что? Где? Когда? ... ...и сколько срок дали...

Гость||

Умники в кремле уже давно сидят, а умница совет федерации возглавляет. Людям жрать не начто покупать, а они нам показывают как наши кораблики льды пробивают. Обхохочешься. Самое смешное в нашем государстве, это то что народ и государство чтоли враждебно относится друг к другу. Уж не знаю чего наш патриот хочет добиться , но то что народ и жизнь людей его мало интересует это факт. Пенсионная реформа наглядное тому доказательство и зарплаты госслужащих тоже.

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