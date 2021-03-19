В Заречном всех школьников переведут на пятидневку

19.03.2021 | 16:00

Зареченских школьников собираются перевести на пятидневную учебную неделю. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил глава закрытого города Олег Климанов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он напомнил, что такие предложения стали поступать от родителей юных зареченцев еще три года назад.

С 1 сентября 2018 года в школе № 221 первоклассники стали учиться пять дней в неделю. Затем на пятидневку перешли и другие младшие классы.

В марте того же года прошло голосование среди родительской общественности. Из 5 114 респондентов 4 714 (свыше 90%) захотели, чтобы дети учились пять дней в неделю. За шестидневку выступили 400 человек.

«Сейчас все школы готовы перейти на пятидневку полностью и со следующего учебного года все ученики, с первого по одиннадцатый класс, будут учиться по пятидневному учебному плану», - пообещал Олег Климанов.