Учеба

В Заречном всех школьников переведут на пятидневку

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Зареченских школьников собираются перевести на пятидневную учебную неделю. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил глава закрытого города Олег Климанов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он напомнил, что такие предложения стали поступать от родителей юных зареченцев еще три года назад.

С 1 сентября 2018 года в школе № 221 первоклассники стали учиться пять дней в неделю. Затем на пятидневку перешли и другие младшие классы.

В марте того же года прошло голосование среди родительской общественности. Из 5 114 респондентов 4 714 (свыше 90%) захотели, чтобы дети учились пять дней в неделю. За шестидневку выступили 400 человек.

«Сейчас все школы готовы перейти на пятидневку полностью и со следующего учебного года все ученики, с первого по одиннадцатый класс, будут учиться по пятидневному учебному плану», - пообещал Олег Климанов.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Опять Днище отличилось.

Гость||

В Пензе тоже есть школы с пятидневкой.

Гость||

Давно пора. Родители детей не видят - от этого все и проблемы.

Гость||

а что там со сваркой?

Когда ворота заварят?

Гость||

Про заваривание ворот очень смешно. Правда!

Гость||

Все учебные организации-школы, колледжи, вузы надо срочно переводить на пятидневку, чтобы семья как можно больше была вместе, чтобы положительный пример родителей был два дня в неделю, давай решайся, чего трусишь, как всегда

Гость||

Всех на удалёнку и всё ОК!!!

Гость||

А мне кажется вместо пятидневки лучше сутки трое график. И отдохнуть успеют, и учеба не надоест.

Гость||

Вообще надо стремится к 4-днёвке как завещал сказочный ... Дмитрий Анатольевич

Гость||

Дуракам везёт...

Гость||

Давно пора! Хватит издеваться над детьми! Взрослые работают 5 дней, а дети почему то должны учится 6 дней. Почему пензенские власти не вводят пятидневку?

Гость||

А где это в. Пензе есть школы с 5-дневкой?Озвучьте, пожалуйста!!!Лишь младшие классы учаться 5 дней,средняя и старшая школа все на 6-ке

Гость||

Может быть,глядя на Заречный и наш губернатор во главе с управлением образования внедрит 5-ку, очень бы хотелось.А ещё бы отменили глупые и никому ненужные предметы,как родной язык,родная литература и второй иностранный язык.Научите наших детей грамоте на русском языке,а то русского языка по 2 урока,а иностранных по 4-5...Голову включите,образователи наши

Гость||

Мы тоже за 5 дневку

Гость||

С чего бы это озвучивать? Узнавайте сами. ))

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Имя: Гость
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