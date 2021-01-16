Пензенские школьники проходят олимпиаду по информатике

16.01.2021 | 16:00

В Губернском лицее идет региональный этап всероссийской олимпиады по информатике. 25 участников - из Пензы, Заречного, Кузнецка и Каменки.

Антон Скоркин за победу борется уже во второй раз.

«Олимпиада довольно высокого уровня, требует хорошей подготовки. Мы готовимся, решая задания прошлых лет. Самое сложное - последние задачи. Чтобы набрать хороший балл, нужно их решить хотя бы частично», - рассказал юноша.

Олимпиада проводится в два этапа: первый - теоретическая часть, а на втором школьники будут пробовать свои силы в программировании. Участники с 9-го по 11-й классы получают одинаковые задания, на выполнение которых отводится 5 часов.

«Заданий мы еще сами не видели, их принесут буквально перед началом и раздадут участникам. Задачи достаточно трудные», - предупредил председатель жюри олимпиады Дмитрий Акчурин.

Списать или спросить правильный ответ у соседа не получится: условия приближены к единому государственному экзамену. В кабинете - несколько наблюдателей, а также две камеры, которые следят за порядком в аудитории.

Всех, кто с достоинством пройдет испытание, ждут награды.

«Если участник олимпиады набирает нужное количество баллов, установленное Министерством просвещения, у него есть шанс попасть в заключительный этап всероссийской олимпиады школьников.

Соответственно, если он становится победителем или призером заключительного этапа, то получает преференции при поступлении в организацию высшего образования либо 100 баллов на ЕГЭ», - пояснила главный специалист-эксперт управления Министерства образования Пензенской области Алена Балашова.

Олимпиада в Пензенской области проводится по 21 дисциплине.