В текущем учебном году в школах не предусмотрены домашние задания на зимние каникулы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий министра просвещения Сергея Кравцова.

«На период каникул домашние задания не задаются», - указал глава ведомства.

Зимой школьники будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Рекомендуя сроки, Минпросвещения предоставило учебным заведениям право составить собственный график на основе федерального.

В июле стало известно об отмене домашних заданий для первоклассников. Корректировку в общий порядок внесли для снижения нагрузки на детей и ускорения адаптации к обучению.

Для прочих установлены нормативы в зависимости возраста детей: для 2-го и 3-го классов - 1,5 часа; 4-го и 5-го - 2 часа, 6-8-го - 2,5 часа, 9-11-го - 3,5 часа.