В Каменке ребята провели каникулы в «точках роста»

10.01.2021 | 19:30

У школьников Каменки зимние каникулы отличались от тех, что были у воспитанников других общеобразовательных учреждений региона. В школе № 9 города с конца 2020 года действует проект «Точки роста».

По словам учителей, это не внеурочная деятельность, а полноценные занятия по ряду предметов, таких как ОБЖ, информатика, физкультура и не только.

«Работает у нас творческая мастерская, работают кабинеты компьютерных наук, на улицах, на свежем воздухе. Ребята также классами по очереди ходят на каток, выезжают на различные экскурсии. Но, к сожалению, не всегда всем классом, но по 5-7 или 10 человек. Дети привыкли к школе. Даже тогда, когда школа закрыта, они все равно хотят чем-то заниматься», - рассказал директор МОУ СОШ № 9 Игорь Данилов.

Центр образования оснастили новейшим оборудованием. В компьютерном классе появилась современная техника: фотоаппарат, шлем виртуальной реальности, ноутбуки, квадрокоптеры. Это позволит учителям вести работу по профориентированию школьников в совершенно ином ключе.

Кстати, каменские старшеклассники прекрасно понимают, что будущее за IT-технологиями.

«Программирование нужно во всяких крупных фирмах. Человек, знающий программирование, всегда важный, ему много платят, потому что это сложная работа», - отметила ученица школы Элина Акжигитова.

На ремонт и оснащение для «точек роста» в трех каменских школах из муниципального бюджета было выделено более полутора миллиона рублей.

Кроме того, в школе № 9 продолжают реализацию и другого образовательного проекта под названием «Учусь плавать». Все каникулы представители младших классов занимались в бассейне.