Стало известно, продлят ли в Пензенской области зимние каникулы

На прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря, к губернатору Ивану Белозерцеву обратилась жительница Пензы Ирина Викторовна с вопросом, планируется ли продлевать зимние каникулы.
«Я думаю, что, если ситуация будет такой, как сейчас, в этом нет необходимости. Планируется начать каникулы 28 декабря, чтобы проводить елки по классам, соблюдая нормы безопасности», - поделился мыслями глава региона.
Каникулы продлятся до 10 января.
«Если до 8 января ситуация будет стабильной, то нет необходимости отправлять детей на самоизоляцию и продлевать каникулы. Они начнут учиться с 10 января. Если же ситуация изменится - будет принято соответствующее решение», - обозначил Иван Белозерцев свою позицию.
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Сначала взрослые люди везде за 10 дней нагуляются от души, а потом мы закроем школы и будут как ненормальные орать, что дети разносят заразу по школам?! А результат всех "гульбищ" будет как раз виден к 20 января. У нас ведь ещё есть неугомонные путешественники, которые "устали" сидеть дома и поедут отогреваться в отпуск, а по возвращению будут также везде мотаться! Закрывайте их сразу в обсерваторы