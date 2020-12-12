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Учеба

Стало известно, продлят ли в Пензенской области зимние каникулы

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На прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря, к губернатору Ивану Белозерцеву обратилась жительница Пензы Ирина Викторовна с вопросом, планируется ли продлевать зимние каникулы.

«Я думаю, что, если ситуация будет такой, как сейчас, в этом нет необходимости. Планируется начать каникулы 28 декабря, чтобы проводить елки по классам, соблюдая нормы безопасности», - поделился мыслями глава региона.

Каникулы продлятся до 10 января.

«Если до 8 января ситуация будет стабильной, то нет необходимости отправлять детей на самоизоляцию и продлевать каникулы. Они начнут учиться с 10 января. Если же ситуация изменится - будет принято соответствующее решение», - обозначил Иван Белозерцев свою позицию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сначала взрослые люди везде за 10 дней нагуляются от души, а потом мы закроем школы и будут как ненормальные орать, что дети разносят заразу по школам?! А результат всех "гульбищ" будет как раз виден к 20 января. У нас ведь ещё есть неугомонные путешественники, которые "устали" сидеть дома и поедут отогреваться в отпуск, а по возвращению будут также везде мотаться! Закрывайте их сразу в обсерваторы

Гость||

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