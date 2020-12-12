Стало известно, продлят ли в Пензенской области зимние каникулы

12.12.2020 | 12:22

На прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря, к губернатору Ивану Белозерцеву обратилась жительница Пензы Ирина Викторовна с вопросом, планируется ли продлевать зимние каникулы.

«Я думаю, что, если ситуация будет такой, как сейчас, в этом нет необходимости. Планируется начать каникулы 28 декабря, чтобы проводить елки по классам, соблюдая нормы безопасности», - поделился мыслями глава региона.

Каникулы продлятся до 10 января.

«Если до 8 января ситуация будет стабильной, то нет необходимости отправлять детей на самоизоляцию и продлевать каникулы. Они начнут учиться с 10 января. Если же ситуация изменится - будет принято соответствующее решение», - обозначил Иван Белозерцев свою позицию.