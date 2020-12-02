В Пензенской области назвали число зараженных COVID-19 школьников

02.12.2020 | 17:15

В среду, 2 декабря, минобр Пензенской области сообщил актуальные данные о количестве заразившихся коронавирусом школьников и детсадовцев.

По информации на эту дату, инфицированы 212 учащихся, что составляет 0,16% от их общего числа. Заболевшие выявлены в Пензе, Заречном, Кузнецке, а также 12 районах области.

Что касается воспитанников детских садов, то среди них 35 заразившихся из Пензы, Заречного и пяти районов.

От острых респираторных вирусных инфекций в настоящее время лечатся 8 264 ученика (6,4%) и 2 945 дошкольников (5%).

На карантин по ОРВИ полностью закрыта одна школа в Колышлейском районе и 37 классов в Пензе и пяти районах региона, а также четыре группы в детсадах в двух районах, уточнили в пресс-службе регионального минобра.