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Учеба

Пензенские вузы перешли на дистанционное обучение

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Руководители пензенских вузов внесли корректировки в формат организации образовательного процесса на время пандемии коронавируса.

Так, в четверг, 12 ноября, в ПензГТУ был подписан приказ о смешанной форме обучения. Лекции будут проводиться дистанционно, большая часть практических занятий - в обычном режиме (с посещением ПензГТУ).

В пятницу, 13-го ноября, документ о дистанционном обучении был издан в ПГУ.

«Пензенский государственный университет продолжит работу, обеспечивая образовательный процесс, в том числе прохождение промежуточной аттестации, преимущественно с применением электронной информационной образовательной среды университета, с использованием различных дистанционных образовательных технологий», - говорится на сайте вуза.

Иностранных студентов будут обучать с учетом их индивидуальных потребностей.

Нововведения коснутся и сотрудников ПГУ. Руководители структурных подразделений университета определят численность работников (кроме педагогических), исходя из того, чтобы на местах находилось не более 30% из них.

«Нахождение на рабочих местах работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих определенные заболевания, будет исключено; им обеспечат режим самоизоляции. Работникам вуза обеспечат возможность выполнения трудовых обязанностей в дистанционном режиме работы», - уточнили представители вуза.

Новые форматы работы в обоих учебных заведениях введены до 6 февраля.

Ранее сообщалось, что на дистанционную форму перевели студентов Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующее заявление Минобрнауки РФ было опубликовано поздно вечером 11 ноября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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