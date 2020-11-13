Пензенские вузы перешли на дистанционное обучение

Руководители пензенских вузов внесли корректировки в формат организации образовательного процесса на время пандемии коронавируса.
Так, в четверг, 12 ноября, в ПензГТУ был подписан приказ о смешанной форме обучения. Лекции будут проводиться дистанционно, большая часть практических занятий - в обычном режиме (с посещением ПензГТУ).
В пятницу, 13-го ноября, документ о дистанционном обучении был издан в ПГУ.
«Пензенский государственный университет продолжит работу, обеспечивая образовательный процесс, в том числе прохождение промежуточной аттестации, преимущественно с применением электронной информационной образовательной среды университета, с использованием различных дистанционных образовательных технологий», - говорится на сайте вуза.
Иностранных студентов будут обучать с учетом их индивидуальных потребностей.
Нововведения коснутся и сотрудников ПГУ. Руководители структурных подразделений университета определят численность работников (кроме педагогических), исходя из того, чтобы на местах находилось не более 30% из них.
«Нахождение на рабочих местах работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих определенные заболевания, будет исключено; им обеспечат режим самоизоляции. Работникам вуза обеспечат возможность выполнения трудовых обязанностей в дистанционном режиме работы», - уточнили представители вуза.
Новые форматы работы в обоих учебных заведениях введены до 6 февраля.
Ранее сообщалось, что на дистанционную форму перевели студентов Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующее заявление Минобрнауки РФ было опубликовано поздно вечером 11 ноября.
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