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Учеба

Пензенская школьница рассказала о победе в «Большой перемене»

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Девятиклассница из Пензы стала одной из победительниц всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого состоялся в международном детском лагере «Артек». Благодаря своим знаниям ученица школы № 60 Виктория Колесникова сумела заработать 200 000 рублей - вместе с еще семью подростками из региона. Эти деньги они смогут потратить, например, на высшее образование.

«Я в первый раз участвую в подобных мероприятиях, но у меня остались только положительные эмоции. Конкурс подарил мне возможность поработать вместе с самими креативным и классными ребятами и получить незабываемый опыт. Когда я подавала заявку на конкурс, то даже не рассчитывала на победу, но оказалась в ряду победителей. Не бойтесь пробовать новое, и у вас точно все получится!» - отметила победительница всероссийского конкурса «Большая перемена» Виктория Колесникова.

В Крыму Пензенский регион представляли 15 школьников из областного центра и районов губернии. Всего же финалистами «Большой перемены» стали 1 200 мальчишек и девчонок, которые защищали свои проекты в различных направлениях: творчество, медицина, экология, инновации и так далее. Участников конкурса напутствовал президент страны.

«У сотен тысяч школьников, у молодых граждан России появилась еще одна площадка для самореализации независимо от места жительства и возможностей родителей. Чем больше таких открытых дорог для вас, тем увереннее движение вперед всей нашей страны», - произнес Президент РФ Владимир Путин.

Это самый масштабный конкурс среди учащихся средних общеобразовательных учреждений, с приличным призовым фондом. Например, лучшие одиннадцатиклассники в одночасье стали миллионерами, трое из них - из Пензы.

Не забыли организаторы «Большой перемены» и про наставников: педагогам и кураторам проектов победителей раздадут по 150 000 рублей. А всем юным финалистам полагаются путевки в «Артек».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Уже решает куда поехать учиться, в Германию или Австрию.

Гость||

Гость писал(a):

Уже решает куда поехать учиться, в Германию или Австрию.
Пхаха, за 2000 евро?

Имя: Гость
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