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Учеба

В Каменке открылся образовательный центр «Точка роста»

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Каменских школьников приветствовал министр просвещения Российской Федерации. В своем видеообращении Сергей Кравцов поздравил ребят с тем, что у них теперь есть «Точка роста». Так называются открывающиеся в эти дни по всей России центры образования цифрового и гуманитарного профилей.

«Почти три тысячи школ сельских территорий, малых городов России пополнили с начала года федеральную сеть центров «Точки роста». А это значит, что более чем миллиону школьников будет учиться интереснее», - сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В центре планируется реализация не только учебных программ по предметам информатика, ОБЖ с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, проектной и внеурочной деятельности.

«Мы очень надеемся, что вот этот центр образования будет своеобразной точкой роста, где наши дети будут получать цифровое, гуманитарное образование, конечно с помощью наших замечательных педагогов», - отметила начальник управления образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

Кроме этой «Точки роста», расположенной в школе № 1, такие центры в Каменке будут работать в общеобразовательных учреждениях № 7 и 9. На их ремонт и оснащение муниципалитет выделил более полутора миллионов рублей.

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