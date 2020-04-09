09.04.2020 | 12:11

Студенты пензенских колледжей закончат учебный год 30 июня. В настоящий момент они находятся на дистанционном обучении, которое продлится до конца апреля.

Образовательные учреждения сами выбирают, какой способ использовать для освоения новых знаний. Помимо специальных платформ, преподаватели прибегают к помощи видео-конференц-связи, возможностям сайта самого колледжа, электронной почты, чатов в социальных сетях.

Таким образом, студенты не только изучают темы, положенные по программе, но и готовятся к итоговым экзаменам, защите выпускной квалификационной работы.

Перед аттестацией им предстоит обязательная учебная практика продолжительностью три недели.

«Сейчас студенты могут проходить практику на тех предприятиях, которые продолжают работать, например предприятия сельскохозяйственного профиля. При этом для них должны быть созданы условия работы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - пояснили в пресс-службе регионального министерства образования.

Если практику необходимо пройти на предприятии, которое закрыто в связи с распространением коронавируса, то студенты в дистанционном режиме при помощи обучающих видео в течение двух недель освоят технологические процессы, относящиеся к их профилю. Затем, в мае или июне, они отработают одну неделю в мастерских или лабораториях.

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