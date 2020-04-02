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Учеба | В Пензе подвели итоги проекта «Бережливая педагогика»

02.04.2020|19:27
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Бережливая педагогика, дебюрократизация и эффективность труда преподавателей - главные темы заседания круглого стола, к участию в котором пригласили представителей регионального министерства образования, директоров и учителей школ.

Проект по снижению ненужной нагрузки, лежащей на педагогах, реализуется в регионе с 2015 года. К 2020-му их постарались максимально освободить от огромного количества отчетов, планов, докладов, не лучшим образом влияющих на качество подготовки к занятиям.

«Все это ведет к тому, что у педагога практически не остается личного времени. Все это бремя он вынужден забирать с собой домой и в свое личное время выполнять рабочие обязанности», - отметила главный специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Татьяна Русяйкина.

Подводя итоги проекта «Бережливая педагогика», его участники подчеркивают, что многого удалось добиться и нагрузка, лежащая на школьных учителях, действительно снизилась.

«Мы полностью ушли от бумажного документооборота, все идет только через электронную систему. По тем запросам, которые проходили через нашу систему, мы сформировали базу данных, в этой базе находится и периодически обновляется информация от образовательных организаций», - пояснила старший методист проекта «Бережливая педагогика» Ольга Гальцова.

Проект по дебюрократизации и эффективности учительского труда считается реализованным, однако работа в заданном направлении продолжается и школы региона стараются как можно меньше загружать отчетностью.

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Гость|02.04.2020 19:44|

Дебилизм- всем дома велят сидеть, а они семинары устраивают!!!

Гость|02.04.2020 20:06|

Такие поганые названия. Что за вонючая бережливость?А еще есть вонючая бережливая поликлиника. Дебилы, не учить, не лечить не могут, только что-то берегут.

Гость|02.04.2020 20:49|

Очковтирательство.

Имя: Гость
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