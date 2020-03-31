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Учеба | Кузнечанам разъяснили механизм дистанционного обучения

31.03.2020|13:45
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Во вторник, 31 марта, родителям кузнецких школьников объяснили, каким образом будет осуществляться дистанционное обучение, на которое ребята перейдут с 6 апреля.

Сейчас учреждения отрабатывают алгоритмы ведения процесса через систему ЭСО (электронная система образования Пензенской области), платформы «Российская электронная школа», «Яндекс учебник», «Учи.ру», «Якласс», «Билет в будущее», «МЭО» (мобильное электронное образование), «Фоксфорд», а также Skype, группы во «ВКонтакте», в мессенджерах Viber и WhatsApp, электронную почту.

«Платформы представляют коммуникативную среду для продуктивного общения пользователей. В личных кабинетах созданы внутренние чаты, где ученики, учителя, родители могут обсуждать задания, свои успехи и попросить поддержку. По школьному расписанию на неделю, которое сообщает классный руководитель, обучающиеся выбирают на платформе свои уроки и в течение дня (в любое удобное для детей и родителей) выполняют задания», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Если выхода в интернет нет, на телефон родителей будут присылаться задания по учебнику, выполненные упражнения станут собирать раз в неделю.

«Консультации по возникающим у родителей вопросам можно получить по телефону 7-16-87 или по телефонам общеобразовательных учреждений, указанным на сайтах школ», - добавили в пресс-службе.

Ранее кузнечане, решившие зарегистрироваться в системе «Российская электронная школа» заранее, столкнулись с трудностями.

«Дети учиться еще не начали, только регистрацию проходят, а сайт уже висит. Ох, чувствую, и научатся», - пожаловался один из жителей региона в соцсети.

Автор прикрепил к посту фотографию своего экрана. Судя по ней, войти на сайт электронной школы можно, но совершать какие-то действия внутри крайне сложно: то и дело высвечивается «Страница не найдена».

«У нас то же самое», «Чувствую, у всех такая проблема», «У всех, да», «То же самое!» - отреагировали на публикацию другие пользователи.

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Гость|31.03.2020 14:45|

Платформа учи.ру прекрасно себя показала! Электронная школа и в сравнение не идёт даже.

Гость|31.03.2020 14:53|

Прекрасно. Не туда нажал сначала, нажал на другую кнопку с ответом - молодец, уася. Встретимся на впр...

Имя: Гость
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