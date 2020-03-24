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Глас народа | Кузнечане пожаловались на сбои в работе электронной школы

24.03.2020|17:53
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Во вторник, 24 марта, сразу несколько кузнечан пожаловались на сбои в работе платформы «Российская электронная школа», которой юным жителям Пензенской области предстоит пользоваться после каникул, в период дистанционного обучения.

«Дети учиться еще не начали, только регистрацию проходят, а сайт уже висит. Ох, чувствую, и научатся», - написал один из подписчиков паблика «Подслушано в Кузнецке».

Автор прикрепил к посту фотографию своего экрана. Судя по ней, войти на сам сайт электронной школы можно, но совершать какие-то действия внутри крайне сложно: то и дело высвечивается «Страница не найдена».

«У нас то же самое», «Чувствую, у всех такая проблема», «У всех, да», «То же самое!» - отреагировали на публикацию другие пользователи.

Каникулы в Пензенской области начались досрочно, 17 марта, и продлятся по 31-е число включительно. С 1 по 12 апреля учебный процесс будет организован в дистанционном режиме.

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