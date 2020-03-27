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Учеба | Пензенские школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в более поздние сроки

27.03.2020|15:16
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В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

«ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9-х классов - с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», - приводятся на сайте слова министра просвещения Сергея Кравцова.

«В Пензенской области экзамены пройдут в рамках сроков, утвержденных Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального министерства образования.

На официальном сайте ЕГЭ днем первого экзамена называлось 25 мая. В этот день выпускники должны были сдавать географию, литературу и информатику. 16 июня должен пройти последний экзамен - иностранный язык.

Ранее сообщалось о переносе на основной период досрочной сдачи единого государственного экзамена.

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Источник — фото edu.gov.ru
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