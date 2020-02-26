26.02.2020 | 16:15

В лицей № 55 школьников пропускали только с паспортами в руках. В образовательном заведении находился пункт, где 11-классники сдали тренировочный экзамен по математике базового уровня. По сути, он ничем не отличается от ЕГЭ: задания похожи, да и времени на их выполнение отводится столько же - три часа.

«Они просто проверяют свои силы и стрессоустойчивость, то есть как они будут себя чувствовать, на сколько баллов напишут этот экзамен и так далее. Его не надо пересдавать», - рассказала заместитель директора лицея № 55 г. Пензы Светлана Везденева.

В лицее № 55 собрались 299 выпускников из разных учебных заведений. 11-классников из самого лицея не было - таковы правила.

«Я думаю, что нужно быть внимательнее, правильно читать задания», - отметила Ольга Кудашева.

У девушки химико-биологический профиль, но математику она тоже любит.

«Мы с учителем регулярно пишем ЕГЭ с начала 11-го класса. Я думаю, что наиболее трудные задания - это № 19 и 20. 20-е - это на логику, а 19-е - посчитать что-либо», - пояснила Ольга.

Всего в Пензе действовало девять площадок, на которых выпускники сдавали тренировочный экзамен. Результаты будут известны к концу недели.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.