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Учеба | В Пензе старшеклассники сдали пробный экзамен по математике

26.02.2020|16:15
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В лицей № 55 школьников пропускали только с паспортами в руках. В образовательном заведении находился пункт, где 11-классники сдали тренировочный экзамен по математике базового уровня. По сути, он ничем не отличается от ЕГЭ: задания похожи, да и времени на их выполнение отводится столько же - три часа.

«Они просто проверяют свои силы и стрессоустойчивость, то есть как они будут себя чувствовать, на сколько баллов напишут этот экзамен и так далее. Его не надо пересдавать», - рассказала заместитель директора лицея № 55 г. Пензы Светлана Везденева.

В лицее № 55 собрались 299 выпускников из разных учебных заведений. 11-классников из самого лицея не было - таковы правила.

«Я думаю, что нужно быть внимательнее, правильно читать задания», - отметила Ольга Кудашева.

У девушки химико-биологический профиль, но математику она тоже любит.

«Мы с учителем регулярно пишем ЕГЭ с начала 11-го класса. Я думаю, что наиболее трудные задания - это № 19 и 20. 20-е - это на логику, а 19-е - посчитать что-либо», - пояснила Ольга.

Всего в Пензе действовало девять площадок, на которых выпускники сдавали тренировочный экзамен. Результаты будут известны к концу недели.

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