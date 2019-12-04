04.12.2019 | 17:35

Что написано пером, не вырубишь топором - учеников выпускных классов ждало итоговое сочинение. В лицее № 55 свои мысли на бумаге изложили 64 человека.

«Это считается формой допуска к государственной итоговой аттестации в этом году по образовательным программам среднего и общего образования. Если ребенок не напишет сочинение, то он не будет допущен к государственной итоговой аттестации, и не важно, в какой форме он ее сдает: ЕГЭ или ГВЭ», - сообщила заместитель директора лицея Светлана Везденева.

На написание сочинения отвели 3 часа 55 минут. Тем несколько, в том числе «Добро и зло», «Он и она», «Надежда и отчаяние». Но это общие направления, а конкретные задания ученики получили перед самым началом экзамена.

«Один из главных критериев - это объективность, то есть ребенок не списывает, выполняет все самостоятельно и так далее. И одно из технических требований - это количество слов в сочинении: минимальные требования - 250, оптимальный размер - 350», - пояснила Светлана Везденева.

Анна Соломатина серьезно изучает химию и биологию, но считает, что грамотно и красиво излагать мысли тоже надо уметь. В своих силах девушка уверена.

«Мне кажется, что более частые ошибки - это речевые, допустим, когда неправильное местоимение ставится: в предложении повествуется о двух лицах, и ты пишешь «он» или «она» и непонятно, о ком идет речь», - рассказала одиннадцатиклассница.

Свои результаты воспитанники лицея № 55 узнают до конца недели.

Сочинение можно будет переписать в резервные дни - 5 февраля и 6 мая 2020 года.