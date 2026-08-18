В Пензе презентовали атлас по истории края для школьников

Во вторник, 18 августа, прошла презентация атласа для школьников 5-7-х классов «История Пензенского края». Предмет включен в учебные программы с 1 сентября 2025 года, под него выделены дополнительные часы.

Издание пока что не имеет аналогов в стране, отметили в институте регионального развития. Сведения в нем сгруппированы по периодам.

В частности, 5-классникам представлена для ознакомления история края от первых поселений до образования Российского государства. Курс рассчитан на 34 часа.

6-классникам за 17 часов предстоит изучить, каким был Пензенский край в средние века и в Новое время (до начала XX века), в контексте ключевых событий (Смутное время, эпохи Петра I, Екатерины II, Отечественная война 1812 года, реформы Александра II). Школьники изучают биографии известных земляков, религиозные традиции, памятников и культуру. Занятия рекомендовано проводить по возможности в музеях.

Программа 7-го класса (17 часов) охватывает промежуток с начала XX века до настоящего времени (Первая мировая и Гражданская войны, первые пятилетки, Великая Отечественная война и восстановление после нее, реформы 1980–1990-х годов, современное развитие).

Как сообщили в ИРР, на данный момент почти готов учебник «История Пензенского края», а для начальной школы уже разработана рабочая тетрадь «Край мой Пензенский – гордость моя».