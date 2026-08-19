В п. Лунино подрядчик отстает от графика при ремонте школы

Учеба

В п. Лунино подрядчик отстает от графика при ремонте школы
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Прокуратура выявила недостатки при проверке работы подрядчика, ведущего капитальный ремонт отдельных помещений школы № 2 р. п. Лунино им. Короткова И. И.

Сотрудники надзорного органа оценили качество выполнения работ и текущую готовность объекта.

«Руководителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков исполнения контракта», - сообщили в прокуратуре.

В п. Лунино подрядчик отстает от графика при ремонте школы

Капитальный ремонт школы в р. п. Лунино делают по нацпроекту. Контракт с подрядчиком был заключен 3 марта, срок его исполнения - 29 сентября.

Цена работ - 7 328 728 рублей 21 копейка. 4 470 930,9 направляется из федерального бюджета, 420 498,2 - из областного, 2 437 299,11 - из бюджета Лунинского района.

«Завершение капитального ремонта находится на контроле надзорного ведомства», - подчеркнули в прокуратуре.

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