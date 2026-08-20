В топовых вузах России не хватило бюджетных мест для стобалльников

В 2026 году в 12 российских вузах был зафиксирован дефицит бюджетных мест для абитуриентов, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщила Национальная служба новостей со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина.

По его словам, в этом году в стране примерно на 2 000 больше стобалльников, чем в прошлом. Одновременно стало больше и олимпиадников, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний: число только победителей и призеров Российской олимпиады школьников выросло на 360.

«Из-за этого в 12 вузах возникла проблема с тем, что для тех, кто хотел именно в эти вузы, не хватило бюджетных мест. Мы предлагали Минобрнауки в этом случае выделять дополнительные цифры приема, но, во-первых, подзаконные акты этого не позволяют, а во-вторых, если пойти этим путем, то количество желающих поступить именно в эти вузы увеличится. Поэтому осенью мы будем работать с министерством, чтобы попытаться найти решение», - рассказал Олег Смолин.

В Минобрнауки России сообщили, что в этом году университетам выделено 620 481 бюджетное место, из них 446 692 - на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Основная доля мест (73%) сосредоточена в региональных вузах.

«В топовых университетах конкуренция достигает экстремальных значений: так, на факультет искусственного интеллекта МГУ претендовали 2 547 человек при 20 бюджетных местах - то есть на одно место приходилось порядка 127 абитуриентов», - сообщила НСН.

В 2026 году в Пензенской области итоговое число стобалльных работ на ЕГЭ составило 72. Это ровно в 2 раза больше прошлогоднего результата (36).

Ранее помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко предложил усложнить задания ЕГЭ и отменить часть олимпиад, чтобы высокобалльники могли поступить в вузы. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов призвал ввести для олимпиадников специальную квоту.