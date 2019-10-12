12.10.2019 | 10:40

В пятницу, 11 октября, Пензенский государственный университет стал одной из площадок IX Всероссийского фестиваля Nauka 0+. В нем приняли участие более 200 школьников, которые узнали, как совершаются открытия.

Самыми маленькими участниками фестиваля науки в пензенском вузе стали первоклассники из школы № 69. Они ознакомились со строением Вселенной, увидели китайскую поющую чашу, оптические и акустические зеркала и другие экспонаты музея занимательных наук ПГУ.

«Наука - это, оказывается, совсем не скучно. Жалко, что физику и астрономию еще не преподают первом классе, - они стали бы моими самыми любимыми уроками. Экскурсоводы сложные вещи рассказывали как сказки. Обязательно еще сюда приду», - поделился впечатлениями школьник Кирилл Шумилкин.

«Фестивали науки рассчитаны на самую широкую аудиторию. Наша цель - понятным и доступным языком рассказать, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. Именно поэтому даже в названии фестиваля нет возрастных ограничений - 0+. Познавать науку можно с любого возраста, и мы готовы говорить о ней со всеми. Сегодня это школьники, которым, несомненно, будут интересны мероприятия в рамках фестиваля», - отметил на торжественном открытии проректор по научной работе и инновационной деятельности Сергей Васин.

Для учеников школ № 7, 11, 32, 65, 69, 70 и 74, гимназий № 1 и 4 прошли экскурсии, мастер-классы, профориентационный и психологический тренинги, командные соревнования по 3D-моделированию, викторина «Литературный калейдоскоп», конкурс «К истокам русского языка». Юные гости посетили геологический музей и радиополигон военного учебного центра.

Наибольший интерес у начинающих исследователей вызвали электронный лазерный тир огневой подготовки и тренажеры-симуляторы в медицинском центре. Школьники смогли на практике применить полученные знания о первичной медицинской помощи. В тире самые целеустремленные старались попасть по максимальному количеству движущихся мишеней.

Наиболее смелые старшеклассники бросили вызов студентам ПГУ в рамках интеллектуального конкурса «Викторина «Политехник», включившего в себя вопросы по логике, физике, математике, информатике, электротехнике, электронике и другим дисциплинам.

Всего на фестивале науки работали 24 интерактивных площадки.