Хакеры взломали приложение МЧС и разослали фейки

В ночь на понедельник, 2 ноября, мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленники смогли разослать населению фейковую информацию.

В распространенном ими сообщении в нецензурной форме говорилось о «запуске ядерных боеголовок».

Сейчас специалисты работают над устранением уязвимости мобильного приложения и восстанавливают его нормальное функционирование.

«Система оповещения населения Российской Федерации функционирует в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения», - сообщили в МЧС России.

Оповещение осуществляется с помощью сирен, громкоговорителей, СМС, теле- и радиовещания.