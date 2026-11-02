Хакеры взломали приложение МЧС и разослали фейки

Происшествия

Хакеры взломали приложение МЧС и разослали фейки
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В ночь на понедельник, 2 ноября, мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленники смогли разослать населению фейковую информацию.

В распространенном ими сообщении в нецензурной форме говорилось о «запуске ядерных боеголовок».

Сейчас специалисты работают над устранением уязвимости мобильного приложения и восстанавливают его нормальное функционирование.

«Система оповещения населения Российской Федерации функционирует в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения», - сообщили в МЧС России.

Оповещение осуществляется с помощью сирен, громкоговорителей, СМС, теле- и радиовещания.

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