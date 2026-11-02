В Вадинском районе при пожаре в бане пострадал мужчина

Вечером в субботу, 31 октября, в Вадинском районе случился пожар, в котором пострадал человек. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 20:48.

Возгорание произошло в селе Польная Крутовка. Огонь уничтожил баню площадью 15 квадратных метров.

«Пострадал мужчина 1972 года рождения», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На тушение пламени выезжали 6 сотрудников ведомства, привлекалось 2 спецмашины.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.