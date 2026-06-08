В Мокшанском районе опрокинулся Opel Astra, водитель погиб

Происшествия

В Мокшанском районе опрокинулся Opel Astra, водитель погиб
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Вечером в субботу, 6 июня, в Мокшанском районе случилось ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 20:55 на 8-м километре дороги Нечаевка - Отрадное 45-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Молодой человек 2003 года рождения, находившийся в салоне как пассажир, был госпитализирован с телесными повреждениями.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

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