В Бековском районе начали проверку по факту гибели мужчины при пожаре

Max

Следователи начали проверку по факту смерти мужчины при пожаре в поселке Беково.

Трагедия случилась вечером во вторник 26 мая. В 19:43 спасателям поступил сигнал о ЧП на улице Воробьевке. Пламя охватило деревянный пристрой к частному жилому дому.

Погиб 68-летний мужчина. По данным регионального следственного управления СКР, он проживал один.

При осмотре на теле обнаружили следы термического воздействия. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и причины произошедшего пожара», - сообщили в СУ СКР.

По результатам проверки следователь примет процессуальное решение.

