Неадекватный пензенец помешал людям идти на работу

В среду, 27 мая, росгвардейцы задержали 31-летнего пензенца, нарушившего общественный порядок на территории одного из предприятий в Октябрьском районе.

Тревожный сигнал поступил на пульт вневедомственной охраны около 6 часов утра. На место происшествия отправился ближайший экипаж.

Сотрудники охраны предприятия рассказали, что неизвестный с признаками наркотического опьянения устроил дебош на проходной.

Он агрессивно приставал к людям, идущим на работу, нецензурно бранился и пытался вывести кого-нибудь на конфликт.

Задержанного передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.