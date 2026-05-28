В Городищенском районе перевернулся автомобиль Mazda

В среду, 27 мая, на трассе в Городищенском районе случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Как сообщили в районной службе спасения, на 688-м километре дороги, недалеко от Городища, водитель Mazda не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Автомобилист получил травмы.

Его направили в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе, рассказали спасатели.

26 мая на трассе М-5 у села Махалино в Кузнецком районе столкнулись два автомобиля: УАЗ и «Лада-Веста». В аварии погиб 65-летний водитель «Весты».

UPD: ДТП прокомментировали в областной ГАИ. По предварительным данным, авария произошла в 10:35. За рулем Mazda был мужчина 1986 года рождения. Медики госпитализировали его.

