Пензенец учинил дебош в ресторане, чтобы успокоиться после ссоры

28-летний житель Пензы, поссорившись с родственниками, устроил публичный скандал, чтобы снять стресс.

Вечером 25 мая молодой человек, будучи нетрезвым, отправился в ресторан быстрого питания в Арбекове. Он приставал к стоявшим в очереди людям и нецензурно обзывал их.

Девушка-кассир нажала тревожную кнопку. В точку общепита оперативно прибыли стражи порядка.

«Гражданин решил продолжить противоправное поведение даже в нашем присутствии. Он был не единожды предупрежден об ответственности за свои действия, однако решил продолжить нарушать общественный порядок, размахивая руками и выражая явное неуважение к окружающим людям», - пояснил боец вневедомственной охраны Росгвардии.

Дебошир пояснил, что хотел «выплеснуть негативные эмоции». Его задержали и сразу передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

