В Сердобском районе в ДТП погиб 24-летний водитель «Лады»

Происшествия

В Сердобском районе в ДТП погиб 24-летний водитель «Лады»
Печать
Max

В воскресенье, 24 мая, в Сердобском районе случилось ДТП, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 16:39 на 113-м километре автодороги «Тамбов - Пенза» - Колышлей - Сердобск - Беково, вблизи Сердобска, «Лада-2114» под управлением 24-летнего водителя наехала на дорожное ограждение.

В Сердобском районе в ДТП погиб 24-летний водитель «Лады» В Сердобском районе в ДТП погиб 24-летний водитель «Лады»

От полученных травм молодой человек скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

21 мая смертельное ДТП случилось в Шемышейском районе. На дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино 66-летний водитель мотоблока Huter не справился с управлением, мотоблок выехал в кювет и опрокинулся. Погиб 89-летний пассажир.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!