В Сердобском районе в ДТП погиб 24-летний водитель «Лады»

В воскресенье, 24 мая, в Сердобском районе случилось ДТП, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 16:39 на 113-м километре автодороги «Тамбов - Пенза» - Колышлей - Сердобск - Беково, вблизи Сердобска, «Лада-2114» под управлением 24-летнего водителя наехала на дорожное ограждение.

От полученных травм молодой человек скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

21 мая смертельное ДТП случилось в Шемышейском районе. На дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино 66-летний водитель мотоблока Huter не справился с управлением, мотоблок выехал в кювет и опрокинулся. Погиб 89-летний пассажир.