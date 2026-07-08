Следователи начали проверку после гибели мужчины в Пензенском районе

В Пензенском районе следователи проводят проверку по факту смерти 27-летнего мужчины в пруду в Богословском сельсовете. О трагедии утром в среду, 8 июля, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По имеющейся информации, на связь с родственниками молодой человек перестал выходить 5-го числа, сообщили в следственном управлении СКР по области.

При осмотре на теле не обнаружили каких-либо повреждений. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. После проверки примут процессуальное решение.

С начала лета в Пензенской области случилось уже несколько трагедий на воде, последняя - 5 июля: в Ерминском пруду в селе Лопуховка Бессоновского района утонула 48-летняя женщина.