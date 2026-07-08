В Бессоновском районе 72-летняя женщина пропала во время прогулки

Происшествия

В Бессоновском районе 72-летняя женщина пропала во время прогулки
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В среду, 8 июля, в поселке Подлесном Бессоновского района во время прогулки пропала 72-летняя Наталья Александровна Семенникова (Аношина). Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Где она сейчас, неизвестно.

Ориентировку распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшей - 155 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, глаза карие.

На момент исчезновения была одета в цветной халат на молнии, на ногах - черные носки и темно-синие тапочки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

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