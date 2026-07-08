На улице Сухумской в Пензе сгорела баня

Происшествия

На улице Сухумской в Пензе сгорела баня
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В Пензе в ночь на среду, 8 июля, на улице Сухумской в Терновке случился пожар. Очевидцы сняли на видео горящее строение.

«Горит либо дом, либо чья-то территория», - прокомментировал пользователь, поделившийся кадрами ЧП в Сети.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило спасателям в 1:10. Загорелась деревянная баня размером 7×8 м.

Для ликвидации пламени привлекли 15 человек и 3 единицы техники. В ЧП никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в ночь на 5 июля в селе Мокрая Поляна Никольского района загорелись жилой дом, баня и хозяйственная постройка. Пожар унес жизнь 68-летней женщины.

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