Из провала на проспекте Победы достали мотоцикл

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра достали мотоцикл Honda Silver Wings из провала на проспекте Победы (в районе ЦНТИ). 46-летний водитель вместе с транспортным средством упал в наполненную водой яму в понедельник, 18 мая.

ДТП случилось в 16:15. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

Спасатель в гидрокостюме по лестнице спустился в провал и обвязал мотоцикл стропами. После этого Honda подняли на поверхность.

Асфальт на проспекте Победы обрушился в трех местах. Причиной этого изначально стал выход из строя насосной станции в Цыганском поселке - ее затопило. На откачку воды и замену оборудования ушло двое суток, в это время коллекторы работали в аварийном режиме. В итоге сначала перестал функционировать тот, что расположен на улице Строителей. Стоки переключили, но другие коллекторы не справлялись. Результатом стали провалы на проспекте Победы и улице Лозицкой.

Коммунальщики убрали воду с проспекта и сдвинули бетонные блоки на 2 полосы: была опасность обрушения. Сначала они проведут восстановительные работы на улице Лозицкой, потом - на проспекте Победы. С учетом благоустройства их планируется завершить до Дня России.