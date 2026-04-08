В ГАИ прокомментировали смертельное ДТП в Засечном

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП, случившееся минувшей ночью на улице Изумрудной в селе Засечном Пензенского района.

По предварительным данным, в 23:30 7 апреля 30-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил мужчину вблизи пересечения с улицей Олимпийской.

От полученных травм пешеход скончался. Его личность сейчас устанавливается.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.

По словам очевидцев, изначально водитель скрылся с места происшествия.

