В Пензе во время ремонта сетей сварщик упал в кипяток

В Пензе электрогазосварщик, сотрудник ресурсоснабжающей организации, получил тяжелые травмы во время ремонта сетей.

ЧП случилось в марте в Октябрьском районе. Мужчина устранял повреждения на трубопроводе и упал в горячую воду. Он получил ожоги, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

По факту травмирования работника возбудили уголовное дело.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливается личность сотрудника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение, сообщили в региональном СУ СКР.

16 марта в Лопатинском районе на территории предприятия погиб 63-летний сварщик: на него опрокинулось оборудование комбинированной дорожной машины.