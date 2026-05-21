В Пензе разыскивают пропавшего 75-летнего мужчину

Родственники и волонтеры разыскивают 75-летнего жителя Пензы Валерия Алексеевича Рассказова, местонахождение которого неизвестно с 15 мая.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» 21-го числа.

Рост мужчины - 180 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые. Он обрит наголо.

В день исчезновения на пензенце были черная куртка с капюшоном, синяя рубашка, бежевые брюки, черные ботинки и синяя кепка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.