В Неверкинком районе огонь уничтожил легковой автомобиль

В четверг, 21 мая, в селе Октябрьском Неверкинского района загорелся легковой автомобиль. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 12:01.

Для ликвидации пламени привлекли 1 единицу техники. При пожаре никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Автомобиль полностью уничтожен огнем.

По факту происшествия проводят проверку, специалисты устанавливают обстоятельства ЧП.

Днем 20 мая в Пензе на улице Совхозной вспыхнул грузовик. В машине выгорела кабина на площади 5 кв. м. Пострадал 35-летний мужчина.