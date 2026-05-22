В Кузнецке за день случилось 2 серьезных ДТП

В четверг, 21 мая, в Кузнецке случилось два серьезных дорожно-транспортных происшествия.

По предварительным данным, в 8:30 на улице Белинского столкнулись автомобиль Chevrolet Spark, за рулем которого находилась 51-летняя женщина, и электровелосипед Kugoо с 35-летним водителем.

Последнего после произошедшего госпитализировали с травмами.

В 23:10 на улице Ленина 21-летний водитель «Лады-Гранты» сбил сверстника. Пешехода положили в больницу с телесными повреждениями.

По факту обеих аварий сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.