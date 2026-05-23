В Пензенской области столкнулись грузовой поезд и автомобиль

В субботу, 23 мая, в Пензенской области между станциями Проказна и Лунино случилось ДТП на железнодорожном переезде.

В 2:42 водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближавшимся грузовым поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Происшествие не повлияло на движение грузовых и пассажирских составов.

Похожее ДТП случилось в Пензе 6 мая на переезде на улице Литвинова. Автомобиль Toyota, которым управлял 33-летний мужчина, попал под тепловоз ТГМ-6, тянувший состав из 27 вагонов. В аварии пострадал водитель и его пассажирка.

