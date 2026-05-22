В Шемышейском районе пассажир мотоблока погиб в ДТП

Днем в четверг, 21 мая, в Шемышейском районе случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 11:30 на 18-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино 66-летний водитель мотоблока Huter не справился с управлением, так что мотоблок выехал в кювет и опрокинулся.

89-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

Водителю оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.