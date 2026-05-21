На улице Кижеватова в Пензе сбили 11-летнего ребенка

В четверг, 21 мая, на улице Кижеватова в Пензе сбили мальчика 2015 года рождения, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП случилось в 17:10. Ребенка сбил Haval, которым управлял мужчина 1978 года рождения.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

15 минутами ранее на той же улице столкнулись автомобиль Kia с мужчиной 1966 года рождения за рулем и мотоцикл Yamaha, которым управляла девушка 1997 года рождения.

Водитель мотоцикла получила травмы и была госпитализирована.