На улице Кижеватова в Пензе сбили 11-летнего ребенка

В четверг, 21 мая, на улице Кижеватова в Пензе сбили мальчика 2015 года рождения, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП случилось в 17:10. Ребенка сбил Haval, которым управлял мужчина 1978 года рождения.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

15 минутами ранее на той же улице столкнулись автомобиль Kia с мужчиной 1966 года рождения за рулем и мотоцикл Yamaha, которым управляла девушка 1997 года рождения.

Водитель мотоцикла получила травмы и была госпитализирована.

гаи дтп пешеход
 
 
 
 
 

