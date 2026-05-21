В баре в Заводском районе участнице женской драки вызвали скорую

В Заводском районе конфликт двух пензячек в баре закончился вызовом скорой помощи и Росгвардии.

Сигнал тревоги из заведения поступил в начале четвертого часа ночи 20 мая. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что две посетительницы бара поругались на танцполе.

«По предварительной информации, женщины случайно задели друг друга, после чего между ними возникла словесная перепалка. В ходе конфликта одна из участниц (24-летняя) нанесла своей оппонентке (46-летней) удар стеклянной бутылкой по голове», - рассказали в областном управлении Росгвардии.

На место вызвали медиков. Они диагностировали у пострадавшей рассечение и увезли ее в больницу для оказания помощи.

Вторую участницу инцидента задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.