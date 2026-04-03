После ДТП с ехавшими в Пензу детьми возбудили уголовное дело

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом, на котором дети ехали из города Ершова в Пензу на экскурсию.

По предварительным данным, около 9:50 на 573-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, возле села Новозахаркино Петровского района, автобус марки Hyundai съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок.

Водитель от полученных травм погиб.

«В момент происшествия в автобусе находились 28 человек, в том числе 23 ребенка. Один взрослый и 7 несовершеннолетних госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести», - сообщили в СКР.

Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи провели осмотр места аварии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.