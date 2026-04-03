После ДТП с ехавшими в Пензу детьми возбудили уголовное дело

Происшествия

Печать
Max

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом, на котором дети ехали из города Ершова в Пензу на экскурсию.

По предварительным данным, около 9:50 на 573-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, возле села Новозахаркино Петровского района, автобус марки Hyundai съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок.

Водитель от полученных травм погиб.

«В момент происшествия в автобусе находились 28 человек, в том числе 23 ребенка. Один взрослый и 7 несовершеннолетних госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести», - сообщили в СКР.

Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи провели осмотр места аварии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп ребенок смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!