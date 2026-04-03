Автобус с ехавшими в Пензу детьми попал в страшную аварию

Утром в пятницу, 3 апреля, в Петровском районе Саратовской области в ДТП попал автобус с детьми, которые направлялись из города Ершова в Пензу на экскурсию.

По предварительным данным, около 9:50 на 573-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, возле села Новозахаркино, автобус марки Hyundai съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

Водитель погиб, находившиеся внутри люди получили травмы.

«По данным экстренных служб, в автобусе находились 23 ребенка и 2 взрослых. Среди пассажиров погибших нет. Пострадали 10 человек. Всем оказывается необходимая помощь в центральной районной больнице Петровска», - сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он уточнил, что министру здравоохранения региона Владимиру Дудакову поручено держать оказание помощи пострадавшим на особом контроле.

Для родителей детей, попавших в аварию, открыли горячую линию по номеру 8 (8452) 67-07-37.

«По факту ДТП проводится процессуальная проверка», - пояснили в саратовской прокуратуре.